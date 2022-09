Compensi per i vaccini, in arrivo il pagamento per il personale sanitario

BRINDISI - Riceviamo e pubblichiamo nota a firma di Francesco Pollastro (Coordinatore del Comitato degli iscritti Sanità) e Patrizia Stella (segreteria generale Fp Cgil Brindisi).

Finalmente tutti gli operatori della Asl Brindisi che hanno svolto il delicato servizio delle vaccinazioni negli hub vaccinali riceveranno con le mensilità di ottobre e novembre quanto di loro spettanza. Grazie a tutti i solleciti formali ed informali e a tutte le iniziative e le Azioni sindacali messe in campo dalla Fp Cgil. Si chiude, così, una vicenda che anche se con estremo ritardo rende giustizia a quanti si sono prodigati con serietà e professionalità per far fronte all’emergenza Covid per far fronte. La Fp Cgil continuerà a sollecitare e non si fermerà sin quando non saranno erogate le spettanze relative al rischio radiologico 2019/2021 e alla produttività 2021. Vigileremo, inoltre, affinchè tutte le spettanze dovute ai lavoratori della sanità siano erogate per intero e non a trance.