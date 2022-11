Covid, Puglia: 1.757 i nuovi contagi e altri due decessi in un giorno

Sono 1.757 i nuovi casi di positività al Covid rilevati in Puglia nelle ultime 24 ore, a fronte di 10.928 tamponi effettuati. Altre due persone, purtroppo, hanno perso la vita. E’ quanto emerge dal bollettino epidemiologico diramato oggi (martedì 1 novembre) dalla Regione. I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 538; provincia di Bat, 108; provincia di Brindisi, 243; provincia di Foggia, 156; provincia di Lecce, 481; provincia di Taranto, 212; residenti fuori regione, 14; provincia in definizione, 5.

Sono 13.356 le persone attualmente positive. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, in area non critica si scende da 182 a 180 persone ricoverate, mentre in terapia intensiva il dato, pari a 11, resta invariato. Dall’inizio della pandemia si sono rilevati 1.520.278 casi totali, a fronte di 12.999.953 test eseguiti. Sono 1.497.753 le persone guarite; 9.169 quelle decedute.