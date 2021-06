Covid, Puglia: gli ospedali continuano a svuotarsi, anche i decessi in calo

Gli ospedali si stanno lentamente svuotando. In Puglia sono 289 (5 in meno di ieri) le persone attualmente ricoverate nei reparti Covid. In provincia di Brindisi i pazienti ricoverati presso l’ospedale Perrino sono 22: 11 in Malattie infettive, 7 in Pneumologia, 4 in Rianimazione. La morsa della pandemia si allenta sempre di più sulla regione. Stando ai dati divulgati oggi tramite il consueto bollettino, nelle ultime 24 ore si sono registrati 140 nuovi contagi, a fronte di 5.994 tamponi effettuati. I casi sono così distribuiti: 43 in provincia di Bari, 22 in provincia di Brindisi, 23 nella provincia Bat, 12 in provincia di Foggia, 15 in provincia di Lecce, 23 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Altre tre persone hanno purtroppo perso la vita: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Lecce. Sono 672, invece, le guarigioni registrate in un giorno, per un totale di 231.760 dall’inizio della pandemia. Il numero delle persone attualmente positive scende a 13.812.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.567.120 test: 231.760 sono i pazienti guariti; 13.812 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.160 così suddivisi: 94.915 nella Provincia di Bari; 25.490 nella Provincia di Bat; 19.587 nella Provincia di Brindisi; 45.011 nella Provincia di Foggia; 26.764 nella Provincia di Lecce; 39.222nella Provincia di Taranto; 803 attribuiti a residenti fuori regione; 368 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.