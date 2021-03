Covid, Puglia: calano i decessi, nel Brindisino contagi in aumento

Per la prima volta dopo settimane si registra un drastico calo dei decessi in Puglia. Sono 9 le persone positive al Covid che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore, rispetto ai 23 decessi registrati ieri. Per il resto, non emergono dati particolarmente confortanti dal bollettino epidemiologico regionale, a partire dalla provincia di Brindisi, dove i nuovi contagi, 127, sono più che raddoppiati rispetto ai 60 nuovi casi rilevati ieri.

Complessivamente sono stati eseguiti 8.951 tamponi: 1371 rispetto a ieri. I nuovi contagi registrati in Puglia sono 1.542, rispetto ai 1.700 nuovi casi di ieri. I ricoveri continuano aumentano di 15 unità, passando da 1.617 a 1.632. In un giorno sono guarite altre 758 persone, per un totale di 122147 guarigioni dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono in totale 39.142, il 95,8 percento dei quali si cura a domicilio.

I nuovi casi sono così distribuiti: 687 in provincia di Bari, 127 in provincia di Brindisi, 94 nella provincia Bat, 238 in provincia di Foggia, 173 in provincia di Lecce, 215 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 9 decessi: 4 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.691.681 test: 122.147 sono i pazienti guariti; 39.142 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 165.558 così suddivisi: 64.595 nella Provincia di Bari; 16.901 nella Provincia di Bat; 11.967 nella Provincia di Brindisi; 31.879 nella Provincia di Foggia;14.510 nella Provincia di Lecce; 24.835 nella Provincia di Taranto; 626 attribuiti a residenti fuori regione; 245 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I ricoveri in provincia di Brindisi

In provincia di Brindisi sono ricoverate attualmente 95 persone fra gli ospedali di Brindisi e Ostuni- Il nosocomio della Città Bianca ospita 28 pazienti in Medicina interna e 22 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 18 pazienti in Malattie infettive, 19 in Pneumologia, 8 in Rianimazione. Ieri un decesso in Rianimazione: una paziente di 59 anni. I Post Covid ospitano 16 pazienti a Mesagne e 10 a Ceglie Messapica.