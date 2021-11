Covid: 379 nuovi casi in un giorno, balzo dei contagi in Puglia

In un giorno più che raddoppiati i nuovi casi di positività al Covid in Puglia. Si passa infatti dai 161 rilevati ieri (martedì 16 novembre) ai 379 nuovi contagi registrati oggi. Dopo alcune settimane all’insegna della stabilità, a livello regionale si registra una prima fluttuazione della pandemia, anche se i ricoveri diminuiscono leggermente.

Stando ai dati diffusi tramite l’ultimo bollettino, i 379 contagi sono scaturiti dai 22.116 tamponi (più di mille in più rispetto ai 21.059 di ieri) effettuati nelle ultime 24 ore. Particolarmente significativo l’incremento che si registra nel Barese, dove i nuovi casi sono 120. Gli altri contagi sono così distribuiti: provincia di Bat, 37; provincia di Brindisi, 18; provincia di Foggia, 44; provincia di Lecce, 59; provincia di Taranto, 89; residenti fuori regione, 3; provincia in definizione, 9. Purtroppo altre due persone hanno perso la vita.

In diminuzione, come accennato, i ricoveri. In area non critica sono attualmente ricoverati 160 pazienti: 6 in meno rispetto a ieri. Nelle terapie intensive si passa da 21 a 20 posti letto occupati. In un giorno sono guarite altre 280 persone, per un totale di 265.837 dall’inizio della pandemia. Il numero di attuali positivi sale a 3.784, 97 in più rispetto a ieri. Complessivamente, da marzo 2020, si sono registrati 276.488 casi totali, a fronte di 4.516.092 tamponi effettuati. Sono decedute in totale 6.867 persone.