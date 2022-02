Covid, Puglia: lieve aumento dei ricoveri, altri sette decessi in un giorno

Meno di 2mila i nuovi casi di positività al Covid 19 rilevati in Puglia nelle ultime 24 ore, ma il dato è condizionato dal ridotto numero di tamponi che come di consueto vengono effettuati nel fine settimana. Stando al bollettino epidemiologico diramato oggi (lunedì 21 febbraio) dalla Regione, i nuovi contagi sono 1.730, a fronte di 19.508 test processati. Altre otto persone, purtroppo, hanno perso la vita.

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 438; provincia di Bat, 150; provincia di Brindisi, 123; provincia di Foggia, 318; provincia di Lecce, 554; provincia di Taranto, 126; residenti fuori regione, 16; provincia in definizione, 5.

La situazione dei ricoveri

La situazione negli ospedali è sostanzialmente stabile. In area non critica sono occupati attualmente 733 posti letto: quattro in più rispetto a ieri. In terapia intensiva si passa da 55 a 56 ricoveri. Fra l’ospedale Perrino di Brindisi e quello di Ostuni sono ricoverati complessivamente 64 pazienti. Al Perrino se ne trovano 44: 12 in Medicina Interna; 17 in Malattie Infettive; 10 in Pneumologia; 5 in Terapia Intensiva. Nelle aree Covid adulti e pediatria del Perrino sono ospitati rispettivamente 14 e 20 pazienti. Presso l’ospedale di Ostuni si trovano invece 5 pazienti in Pneumologia e 12 in Medicina Interna. I post Covid di Ceglie Messapica, Mesagne e Cisternino ospitano rispettivamente 4, 12 e 7 pazienti.

I dati complessivi

Gli attuali positivi aumentano di appena sette unità, per un totale di 86.590. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 710.276, a fronte di 8.540.260 test eseguiti. Sono 616.119 le persone guarite; 7.567, invece, quelle decedute.