Covid, Puglia: continua il calo dei ricoveri, ma altri tre decessi

Stabile l'andamento della pandemia. In un giorno si sono registrati 157 nuovi casi, di cui undici in provincia di Brindisi

Continuano a calare i numeri degli attuali positivi e dei ricoveri in Puglia, dove resta stabile l’andamento della pandemia da Covid-19. Stando ai dati divulgati oggi dalla Regione, nelle ultime 24 ore si sono registrati 157 nuovi casi: 19 in più rispetto a ieri, ma a fronte un maggior numero di tamponi effettuati (13.030 oggi, rispetto a 12.280 ieri). Altre tre persone, purtroppo, hanno perso la vita. I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 43; provincia di Bat, 5; provincia di Brindisi, 11; provincia di Foggia, 20; provincia di Lecce, 59; provincia di Taranto, 19; residenti fuori regione, 1; provincia in definizione, 1.

Il calo dei ricoveri, come detto, prosegue. Sono infatti 168 le persone attualmente ricoverate in area non critica, 8 in meno rispetto a ieri. Diminuiscono di tre unità anche i ricoveri in terapia intensiva, pari a 22. Al Perrino sono ricoverati attualmente 4 pazienti in Malattie infettive e 5 in Pneumologia.

Il post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti. Se si considerano inoltre le 200 guarigioni registrate fra ieri e oggi, per un totale di 258.109 pazienti guariti dall’inizio della pandemia, il numero di attuali positivi scende a 2.978, 46 in meno rispetto a ieri. Da marzo 2020 si sono rilevati 267.862 casi totali, a fronte di 3.598.335 test eseguiti. In tutto sono morte 6.775 persone.