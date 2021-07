Covid: cala il rapporto fra tamponi e positivi, due decessi nel Brindisino

Stabile l'andamento della pandemia: in una settimana il numero di attuali positivi è aumentato di 97 unità in Puglia

I tamponi calano (da 6610 a 4189) rispetto a quelli effettuati ieri, ma cala anche il rapporto fra test effettuati e risultati positivi. Sono 56 i nuovi contagi al Covid registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, stando al bollettino diramato oggi (lunedì 26 luglio) dalla Regione. Nella giornata di ieri erano stati rilevati ben 164 casi. Purtroppo si sono registrati altri tre decessi, di cui due in provincia di Brindisi e uno nel Leccese. Sono 83, invece, le persone attualmente ricoverate: quattro in meno rispetto a ieri. Con le 395 guarigioni registrate fra ieri e oggi, il numero totale di guariti dall’inizio della pandemia sale a 246.567. Negi ultimi sette giorni il numero di persone attualmente positive è aumentato di 97 unità: erano infatti 1.776 lunedì scorso (19 luglio) rispetto ai 1.871 rilevati oggi. I posti letto occupati, invece, sono aumentati da 76 a 83.

I 56 casi positivi rilevati oggi sono così distribuiti: 13 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia Bat, 21 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 2 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.838.958 test: 246.567 sono i pazienti guariti; 1.871 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 255.105 così suddivisi: 95.613 nella Provincia di Bari; 25.711 nella Provincia di Bat; 20.066 nella Provincia di Brindisi; 45.376 nella Provincia di Foggia; 27.470 nella Provincia di Lecce; 39.698 nella Provincia di Taranto; 840 attribuiti a residenti fuori regione; 391 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.