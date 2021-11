Covid, Puglia: altri otto decessi in un giorno, ricoveri stazionari

In Puglia si contano altri otto decessi per Covid. Questo uno dei dati meno confortanti che emergono dal bollettino epidemiologico diramato oggi (mercoledì3 novembre) dalla Regione. Ad eccezione dei rilievi fatti nel fine settimana, quando il numero di tamponi processati cala drasticamente, si viaggia a una media superiore ai 200 nuovi casi giornalieri. Nelle ultime 24 ore si sono riscontrati 232 nuovi contagi, a fronte di 22.601 test effettuati. I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 43; provincia di Bat, 10; provincia di Brindisi, 26; provincia di Foggia, 60; provincia di Lecce, 24; provincia di Taranto, 67; provincia in definizione, 2.

L’andamento dei ricoveri resta stabile. In un giorno infatti stato occupato un solo posto letto in più in area non critica, per un totale di 142 persone ricoverate. Scendono da 20 a 16, invece, i ricoveri in terapia intensiva. Nel reparto Malattie infettive dell’ospedale Perrino di Brindisi si trovano attualmente sette pazienti. Una sola persona è ospitata nel post Covid di Mesagne

In un giorno sono guarite altre 209 persone, per un totale di 263.347 dall’inizio della pandemia. Il numero di attuali positivi tocca quota 3.134, 15 in più rispetto a ieri. Da marzo 2020 si sono registrati 273.324 casi totali, a fronte di 4.240.133 test eseguiti. Sono decedute 6.843 persone.