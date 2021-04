Covid, Puglia: oltre 2mila guarigioni in un giorno, flessione dei contagi

Ben 2.144 persone sono guarite dal Covid in Puglia nelle ultime 24 ore. Questa la nota più lieta del bollettino epidemiologico diramato oggi (venerdì 30 aprile) dalla Regione, che si avvia verso la zona gialla. A fare da contraltare, il dato dei morti, ancora troppo elevato. Altre 27 persone, di cui una in provincia di Brindisi, hanno infatti perso la vita. Per quanto riguarda i contagi, si registra una flessione rispetto a ieri. Oggi vengono infatti rilevati 1.344 nuovi casi di positività (erano stata 1.501 ieri) a fronte di 13.296 tamponi effettuati (ieri, 12.290). Continua inoltre la discesa dei ricoveri: un trend ormai consolidato da giorni. In un giorno si sono liberati altri 33 posti letto, per un totale di 1855 persone ricoverate. Con l’impennata odierna di guarigioni, sale a 181.376 il numero totale di guariti, dall’inizio della pandemia.

I nuovi casi sono così distribuiti: 320 in provincia di Bari,132 in provincia di Brindisi, 169 nella provincia Bat, 284 in provincia di Foggia, 183 in provincia di Lecce, 257 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Questa la distribuzione dei 37 decessi: 12 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 17 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.224.403 test: 181.376 sono i pazienti guariti; 47.592 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 234.841 così suddivisi: 90.134 nella Provincia di Bari; 23.168 nella Provincia di Bat; 17.595 nella Provincia di Brindisi; 42.486 nella Provincia di Foggia; 23.370 nella Provincia di Lecce; 36.972 nella Provincia di Taranto; 756 attribuiti a residenti fuori regione; 360 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Aggiornamento ricoverati

Nel Brindisino sono 126 le persone attualmente ricoverate. L’ospedale di Ostuni ospita 31 pazienti in Medicina interna e 22 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 18 pazienti in Malattie infettive, 22 in Pneumologia, 25 in Medicina interna, 8 in Rianimazione. Al Perrino un uomo di 88 anni è morto in Medicina interna. I Post Covid ospitano 9 pazienti a Mesagne, 16 a San Pietro Vernotico, 6 a Ceglie Messapica, 5 a Cisternino.