Covid, Puglia: nessun decesso nelle ultime 24 ore, altri 853 contagi

Sono 853 i nuovi casi di positività al Covid rilevati in Puglia nelle ultime 24 ore, a fronte di 7.088 test effettuati. La buona notizia è che non si registrano altri decessi. E’ quanto emerge dal bollettino epidemiologico diramato oggi (domenica 30 ottobre) dalla Regione.

I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 252; provincia di Bat, 28, Provincia di Brindisi: 125; Provincia di Foggia, 72; provincia di Lecce, 256; provincia di Taranto, 111; residenti fuori regione, 9; provincia in definizione, 0.

Sono 13.698 le persone attualmente positive. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, in area non critica sono 182 le persone ricoverate. In Terapia intensiva, invece, ci sono 10 pazienti.

Dall’inizio della pandemia si sono registrati 1.518.170 casi totali, a fronte di 12.985.730 test eseguiti. Sono 1.495.305 le persone guarite; 9.167 quelle decedute.