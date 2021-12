Covid, Puglia: nuovo aumento dei contagi, altri quattro decessi

Dopo il consueto calo del fine settimana scaturito dal ridotto numero di tamponi, i casi di positività al Covid tornano ad aumentare in Puglia. Sono infatti 362 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 22.931 test effettuati. I dati emergono dal bollettino epidemiologico diramato oggi (martedì 7 dicembre) dalla Regione. Purtroppo altre quattro persone hanno perso la vita. I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 61; provincia di Bat, 43; provincia di Brindisi, 21; provincia di Foggia, 73; provincia di Lecce, 74; provincia di Taranto, 89; residenti fuori regione,1; provincia in definizione, 0.

Nonostante l’incremento dei contagi, l’andamento dei contagi resta stabile. Sono infatti 136 le persone attualmente ricoverate in area non critica (una in meno rispetto a ieri) e 17 quelle in terapia intensiva (una in meno rispetto a ieri). Presso l’ospedale Perrino di Brindisi sono ricoverati 7 pazienti in Malattie infettive e 9 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti.

Altre 361 persone, per un totale di 269.980 dall’inizio dell’emergenza, sono guarite, ma il numero di attuali positivi, pari a 4.629, aumenta di 3 unità. Da marzo 2020 si sono registrati 281.513 casi totali, a fronte di 4.927.736 test eseguiti. Sono 6.904 le persone decedute.