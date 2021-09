Covid, Puglia: altri cinque decessi, fra cui uno all'ospedale Perrino

In un giorno si sono registrati 243 nuovi contagi. Stabili i ricoveri in area non critica, in calo i ricoveri in terapia intensiva

Ricoveri stabili. Andamento dei contagi in linea con quello dei giorno scorsi. La pandemia da Covid 19 non fa registrare particolari scossoni in Puglia. Il dato più negativo del bollettino diramato oggi (mercoledì 8 settembre) dalla Regione Puglia è quello riguardante i decessi. Altre cinque persone, infatti, fra cui una 85enne con patologie ricoverata presso il reparto di Malattie infettive dell’ospedale Perrino di Brindisi, hanno perso la vita. In un giorno si sono registrati 243 nuovi casi, a fronte di 15.241 test effettuati. Nel Brindisino i nuovi contagi sono 16, al pari della provincia di Foggia. Gli altri casi sono così distribuiti: 94 in provincia di Bari; 49 in provincia Bat; 60 in provincia di Lecce; 10 in provincia di Taranto

Attualmente sono ricoverate 213 persone in area non critica (nessuna variazione rispetto a ieri). All’ospedale Perrino, in particolare, sono ospitati 14 pazienti: 6 in Malattie infettive; 8 in Pneumologia. Per quanto riguarda le terapie intensive, invece, i posti letto occupati scendono in un giorno da 31 a 26. In un giorno sono guarite altre 355 persone, per un totale di 254.555 dall’inizio della pandemia. Questo fa sì che il numero di attuali positivi scenda a 3.978, 117 in meno rispetto a ieri. Da marzo 2020 si sono registrati 265.267 casi totali, a fronte di 3.393.145 test eseguiti. Il numero totale di decessi tocca quota 6.734

Casi totali per provincia: provincia di Bari, 97.728; Provincia di Bat, 27.746; provincia di Brindisi, 20.998; provincia di Foggia, 46.708; provincia di Lecce, 30.195; provincia di Taranto, 40.473; residenti fuori regione, 970; provincia in definizione, 449