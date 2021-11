Covid, Puglia: situazione in miglioramento nei reparti, contagi in calo

BRINDISI – In Puglia si registra un calo dei nuovi casi di positività al Covid, contestuale a un ormai consolidato calo dei ricoveri. Nelle ultime ore, da quanto emerge dal bollettino epidemiologico odierno (domenica 21 novembre), sono stati rilevati altri 118 contagi (rispetto ai 257 di ieri) a fronte di 18.106 tamponi effettuati (rispetto ai 20.242 di ieri). Per il terzo giorno di fila non si sono registrati decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 34; provincia di Bat, 4; provincia di Brindisi, 8; provincia di Foggia, 48; provincia di Lecce, 24; provincia di Taranto, 1; residenti fuori regione, 1; provincia in via di definizione, 2.

La situazione negli ospedali, come detto, è in graduale miglioramento. Le persone ricoverate in area non critica sono 145: 8 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva si trovano invece 16 persone. Al Perrino sono ricoverati 7 pazienti in Malattie infettive e 7 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 3 pazienti.

In un giorno sono guarite altre 76 persone, per un totale di 266.519 dall’inizio della pandemia. Il numero di attuale positivi sale a quota 3.988, 42 in più rispetto a ieri. Da marzo 2020 si sono registrati complessivamente 277.380 casi totali, a fronte di 4.596.545 test eseguiti. Sono decedute 6.873 persone.