Covid: nessun decesso in Puglia, calano i ricoveri al Perrino

Nessun decesso in Puglia. Doveroso approcciare con una buona notizie il consueto aggiornamento sull’andamento della pandemia in Puglia. Tutti gli indicatori, come attestato dal bollettino epidemiologico diramato oggi (giovedì 24 giugno) dalla Regione, sono in calo. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 42 nuovi contagi, quasi un quarto dei quali (12) attribuiti alla provincia di Brindisi. Gli altri 30 sono così distribuiti: 10 in provincia di Bari, 1 nella provincia Bat, 5 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

I ricoveri sono scesi di altre 4 unità, per un totale di 186 posti letto occupati. Presso l’ospedale Perrino, in particolare, i ricoveri sono scesi dai 22 di ieri ai 19 di oggi (7 pazienti in Malattie infettive, 9 in Pneumologia, 3 in Rianimazione). In un giorno sono guarite altre 667 persone, per un totale di 241.154 guarigioni dall’inizio della pandemia. Scende a 5.312 il numero di attualmente positivi, quasi tutti in cura a domicilio.

Scarica il bollettino completo

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.640.463 test: 241.154 sono i pazienti guariti; 5.312 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.079 così suddivisi: 95.129 nella Provincia di Bari; 25.576 nella Provincia di Bat; 19.759 nella Provincia di Brindisi; 45.135 nella Provincia di Foggia; 26.896 nella Provincia di Lecce; 39.404 nella Provincia di Taranto; 808 attribuiti a residenti fuori regione; 372 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il punto sulle vaccinazioni

Proseguono le vaccinazioni anti Covid nella Asl di Brindisi con una media di 4mila dosi al giorno. Nei giorni scorsi sono state programmate sessioni dedicate ai fragili under 16, vaccinati con i loro caregiver, e agli adulti con malattie rare.