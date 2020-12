Covid: in Puglia ricoveri in aumento, cinque decessi nel Brindisino

BRINDISI – L’andamento della pandemia viene monitorato giorno per giorno anche durante le festività natalizie. Inevitabile, però, un drastico calo dei tamponi e anche quello dei nuovi contagi (anche se i due indicatori non sono strettamente correlati, in quando i test non sempre vengono processati entro 24 ore). Fra Natale e Santo Stefano, dunque, si sono registrati altri 544 casi di positività. I test effettuati sono appena 2.391. Ma il dato che deve far riflettere è quello dei ricoveri. Nelle ultime ore, infatti, altri 14 posti letto sono stati occupati da pazienti Covid, per un totale di 1593 ricoverati, rispetto ai 1579 di ieri. Un rialzo non particolarmente rilevante ma neanche da trascurare, se si considera che da settimane la curva dei ricoveri era in calo. Per quanto riguarda i guariti, invece, si sale a quota 30093: 318 in più rispetto a ieri. Nel Brindisino, dove si registrano 52 nuovi casi, non passa inosservato il dato dei deceduti: ben cinque in un giorno, fra cui una mamma di 36 anni di Ceglie Messapica.

I nuovi casi, a livello regionale. sono così distribuiti: 161 in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia Bat, 254 in provincia di Foggia, 29 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione. Sono stati registrati 25 decessi: 10 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 5 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.006.794 test; 30.093 sono i pazienti guariti; 53.790 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 86.218, così suddivisi: 33.212 nella Provincia di Bari; 9.926 nella Provincia di Bat; 6.226 nella Provincia di Brindisi; 19.104 nella Provincia di Foggia; 6.678 nella Provincia di Lecce; 10.497 nella Provincia di Taranto; 494 attribuiti a residenti fuori regione; 81 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.