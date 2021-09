Covid, altri 150 nuovi casi e un decesso in Puglia nelle ultime 24 ore

Le persone attualmente positive sono 2643, di queste 147 sono ricoverate in area non critica e 16 in Terapia intensiva. All'ospedale Perrino di Brindisi sono ricoverati 2 pazienti in Malattie infettive e 6 in Pneumologia