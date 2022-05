Covid: quasi 3mila nuovi casi e oltre 4mila guariti in un giorno in Puglia. Dieci decessi

Sono 2.830 i nuovi casi di positivi al Covid-19 registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, 19.762 i test giornalieri eseguiti. Dieci le persone decedute. Il più alto numero di nuovi casi si registra nel Barese, sono 1.031. A seguire Lecce con 503, Taranto con 449, Brindisi con 325, Foggia con 319, Bat 176. Residenti fuori regione: 20. Provincia in definizione: 7

Le persone attualmente positive sono 101.770, di queste 525 sono ricoverate in area non critica, 26 in Terapia intensiva. Dati complessivi: i casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 1.069.433, i test eseguiti 10.572.564. Le persone guarite 959.378, 4593 in più rispetto a ieri. Quelle decedute 8.285.

Casi totali per provincia Bari 350.621, Bat 95.757, Brindisi 99.997, Foggia 157.410, Lecce 212.015, Taranto 142.286. Residenti fuori regione: 7.959, Provincia in definizione: 3.388.