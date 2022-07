Covid in Puglia, oltre 4mila nuovi casi, quasi 6mila guariti e 16 decessi in un giorno

Altri 16 decessi di persone positive al covid-19 in Puglia nelle ultime 24 ore. Ieri erano 14. Sono 4.454, invece, i nuovi casi e 20.694 i test giornalieri eseguiti. Il più alto numero di contagi si registra nella Asl di Bari: sono 1353, a seguire Lecce con 902, poi Taranto con 733, Foggia 596, Brindisi 423, Bat 305. Residenti fuori regione: 114, provincia in definizione: 28.

Le persone attualmente positive sono 67.586, di queste 497 sono ricoverate in area non critica e 18 in Terapia intensiva. In Malattie infettive del Perrino di Brindisi ci sono 17 pazienti su 18 posti letto messi a disposizione dalla Asl, in Pneumologia 6 su 8, In Area mista 16 su 20. Nell'ospedale di Ostuni ci sono 7 pazienti in Medicina interna su 8 posti a disposizione.

Il Post Covid di Mesagne ospita 2 pazienti.

Dati complessivi

I casi totali dall'inizio dell'emergenza in Puglia sono 1.383.443, i test eseguiti 12.047.143, le persone guarite 1.307.059, 5945 in più rispetto a ieri, quelle decedute 8.798.

Casi totali per provincia: Bari 449.581, Bat 121.707, Brindisi 130.229, Foggia 197.648, Lecce 279.560, Taranto 187.201. Residenti fuori regione: 12.904. Provincia in definizione: 4.613