Covid 19: in Puglia 351 nuovi casi e nessun decesso nelle ultime 24 ore

Sono 351 i casi di positivi al Covid-19 registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, 3.295 i test giornalieri indicati e anche oggi nessun decesso. Il più alto numero di nuovi casi si registra nel Leccese, sono 123, a seguire Bari con 95, poi Brindisi con 56, Taranto 32, Foggia 20, Bat 17. Residenti fuori regione: 7. Provincia in definizione: 1.

Le persone attualmente positive sono 13.683, di queste 182 sono ricoverate in area non critica e 11 in Terapia intensiva

Dati complessivi

I casi totali in Puglia dall'inizio dell'emergenza sono 1.518.521, i test eseguiti 12.989.025. Le persone guarite 1.495.671, quelle decedute 9.167. Casi totali per provincia: Bari 489.139, Bat 129.349, Brindisi 144.425, Foggia 213.064, Lecce 315.665, Taranto 205.720. Residenti fuori regione: 15.998. Provincia in definizione: 5.161