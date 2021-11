Covid, oltre 600 casi in quattro giorni. Ricoveri stabili nel Brindisino

Sono 634 i nuovi casi di positivi al Covid-19 nei primi quattro giorni di novembre in Puglia, 224 nelle ultime 24 ore. Una persona è deceduta. I nuovi casi nel Brindisino, invece, sono 30, 75 dal primo novembre. Il più alto numero di nuovi positivi nelle ultime 24 ore si registra nella Asl di Bari sono 75. A seguire Lecce con 47, Taranto con 32, Foggia con 28, Bat con 8 e 6 in provincia da definire. I tamponi giornalieri eseguiti sono 20.992

I casi attualmente positivi sono 3.134, di questi 146 sono ricoverati in area non critica e 17 in Terapia intensiva (ieri erano rispettivamente 142 e 16). Nonostante un lieve aumento dei ricoveri a livello regionale al Perrino di Brindisi non si registrano nuovi degenti da lunedì scorso. Ci sono 7 persone ricoverate in Terapia intensiva e nessun paziente nel post Covid di Mesagne. Degli ultimi quattro ingressi in Infettivi 3 sono vaccinati. Si tratta di persone che hanno 60, 65 e 78 anni con gravi patologie pregresse. Un 47enne, invece, non è vaccinato.

I tamponi eseguiti dall'inizio dell'emergenza sono 4.261.125, i casi totali di positivi al covid 273.324. Le persone guarite 263.347, 118 in più rispetto a ieri. Le persone decedute sono 6.844

I casi totali per provincia sono così distribuiti: Bari 99.743, Bat 28.469, Brindisi 21.695, Foggia 48.342, Lecce 32.090, Taranto 41.693, Residenti fuori regione: 1.009. Provincia in definizione: 507

Aggiornamento vaccinazioni

Nella Asl di Brindisi sono state somministrate finora circa 600mila dosi di vaccino, di cui 312mila prime dosi, 281mila seconde dosi e 7mila terze dosi. La copertura vaccinale con la prima dose relativa ai residenti con più di 80 anni di età è pari al 96,6 percento e al 93,2 percento per il ciclo completo.