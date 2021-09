Covid, Puglia: nessun nuovo caso nel Brindisino, attuali positivi in calo

BRINDISI – Nelle ultime 24 ore non è stato accertato nessun nuovo caso di positività al Covid in provincia di Brindisi. E’ quanto emerge dal bollettino diramato oggi (lunedì 6 settembre) dalla Regione Puglia. Come di solito avviene nei fine settimana, il numero di tamponi effettuati, pari a 7.946, si è dimezzato rispetto alla media giornaliera. Inevitabile quindi il calo dei nuovi contagi, pari a 122, così distribuiti: 10 in provincia di Bari, 2 in provincia Bat, 35 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 3 in provincia da definire. Altre due persone, purtroppo, hanno perso la vita.

La situazione dei ricoveri resta stabile. Fra ieri e oggi infatti sono stati occupai solo altri due posti letto in area non critica, per un totale di 228 ricoverati. In terapia intensiva, invece, sono ricoverati 22 pazienti (due in più rispetto a ieri). All’ospedale Perrino di Brindisi si trovano attualmente 6 pazienti in Malattie infettive e 8 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti.

La buona notizia, con le 141 guarigioni registrate in un giorno, è che il numero di attuali positivi scende di 21 unità, per un totale di 4.297. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 264.905 casi totali, a fronte di 3.364.480 test effettuati. Il numero totale di decessi è pari a 6.724.