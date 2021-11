Covid. In Puglia contagi e ricoveri stabili, nessun decesso in 24 ore

Sono 95 i nuovi casi positivi al Covid-19 su 7.469 test giornalieri e nessun decesso nel bollettino epidemiologico della regione Puglia nel primo giorno del mese di novembre 2021. I nuovi casi per provincia sono così suddivisi: Provincia di Bari: 27, Provincia di Bat: 1, Provincia di Brindisi: 2, Provincia di Foggia: 44, Provincia di Lecce: 13, Provincia di Taranto: 8. Le persone attualmente positive sono 3.125.

L'occupazione dei posti letto negli ospedali pugliesi resta bassa secondo il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali: nelle Terapie Intensive il tasso di occupazione è calato dal 4 al 3 percento, sono attualmente 17 le persone in Terapia Intensiva e 139 quelle ricoverate in area non critica. Al Perrino sono ricoverati 7 pazienti in Malattie infettive. Il post Covid di Mesagne ospita 1 paziente.