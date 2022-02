Covid, 14 decessi e 3.834 nuovi casi: i dati della regione Puglia

Sono 3.834 i nuovi casi Covid registrati in Puglia nelle ultime 24 ore. Il bollettino regionale di oggi (mercoledì 23 febbraio 2022) riporta 30.064 test processati e 14 persone decedute. ll più alto numero di contagi si registra, ancora, nella provincia di Bari con 1.090, a seguire Lecce con 1.031, poi Foggia con 634, Taranto con 475, Brindisi con 289, Bat con 269. Residenti fuori regione: 32 Provincia in definizione: 14. Le persone attualmente positive sono 84.096.

Situazione ricoverati

Quanto all'occupazione posti letto, sono 708 i ricoverati in area non critica (ieri erano 727) e 48 in Terapia intesiva (ieri erano 53). All'ospedale Perrino di Brindisi: Terapia intensiva 3/28; Medicina interna 14/15; Malattie infettive 15/20; Pneumologia 8/28; Area Covid mista/pediatria 11/20. Ostuni: Pneumologia 6/20; Medicina interna 12/28. Post Covid: Ceglie Messapica 3/12; Mesagne 13/16; Cisternino 7/11.

Dati complessivi

I casi totali di positività al Covid in Puglia sono 719.722, 8.607.108 i test eseguiti, 628.023 le persone guarite e 7.603 le persone decedute. Casi totali per provincia: Provincia di Bari: 239.469; Provincia di Bat: 71.361; Provincia di Brindisi: 67.021; Provincia di Foggia: 112.955; Provincia di Lecce: 123.508; Provincia di Taranto: 97.821; Residenti fuori regione: 5.197; Provincia in definizione: 2.390.

La campagna vaccinale

Nella Asl di Brindisi, ieri (22 febbraio), sono state somministrate circa 1.000 dosi di vaccino anti Covid: fra queste, 179 nel pressostatico di San Vito dei Normanni, 141 nella struttura tensostatica di Oria, 315 nel poliambulatorio territoriale di Francavilla Fontana, 74 da Conforama a Fasano, 28 nella scuola primaria di San Donaci. Sono state 5 le vaccinazioni a domicilio effettuate dalla Asl e 11 quelle in ambulatorio a cura dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Le vaccinazioni pediatriche, sempre nella giornata di ieri, sono state 102.