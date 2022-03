Covid, Puglia: ricoveri in risalita, altri 12 decessi in un giorno

Continuano ad aumentare i ricoveri per Covid a livello regionale. E’ quanto emerge dal bollettino epidemiologico diramato oggi (mercoledì 30 marzo) dalla Regione Puglia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 7.683 nuovi contagi, a fronte di 41.514 test effettuati. In un giorno, purtroppo, altre 12 persone hanno perso la vita. I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 2.511; provincia di Bat, 507; provincia di Brindisi, 727; provincia di Foggia, 936; provincia di Lecce, 1.863; provincia di Taranto, 1.071; residenti fuori regione, 53; provincia in definizione, 15.

I ricoveri

Altri posti letto sono stati occupati in area non critica, dove attualmente sono ricoverate 671 persone: 18 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva, invece, si scende da 38 a 36 ricoveri. Nel Brindisino la situazione stazionaria. Presso l’ospedale Perrino di Brindisi sono ricoverate complessivamente 23 persone: 20 in Malattie infettive e 3 in Terapia intensiva. In area mista Covid si trovano 18 pazienti. Presso l’ospedale di Ostuni si trovano 9 persone in Pneumologia e 13 in Medicina interna. I post Covid di Mesagne, Ceglie Messapica, e Cisternino ospitano rispettivamente 7, 8 e 4 pazienti.

I datti complessivi

In un giorno il numero di attuali positivi è aumentato di poco meno di mille unità, per un totale di 117.695. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 910.69 casi totali, a fronte di 9.697.339 test eseguiti. Sono 785.053 le persone guarite; 7.949 quelle decedute.

Casi totali per provincia