Covid, oltre 6mila nuovi casi e 8 decessi in un giorno in Puglia

Altri 6.275 casi di positivi al Covid 19 in Puglia nelle ultime 24 ore, 22.14 tamponi giornalieri eseguiti e 8 persone decedute. Il più alto numero di nuovi casi si registra nella Asl di Bari con 1.821 contagi in un solo giorno, a seguire Lecce con 1507, Taranto con 914, Brindisi con 766, Foggia con 674, Bat con 472. Residenti fuori regione: 102, Provincia in definizione: 19.

Le persone attualmente positive sono 83.697, di queste 437 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva. In Malattie infettive del Perrino di Brindisi ci sono 17 pazienti con covid ricoverati, in Pneumologia 3, in Area mista 16. In Medicina interna a Ostuni 7. Nel post Covid di Mesagne 8.

Dati complessivi: 1.280.493 sono i casi totali, 11.624.085 i test eseguiti, 1.188.113 le persone guarite, 3975 in più rispetto a ieri e 8.683 quelle decedute

Casi totali per provincia: Bari 418.257, Bat 113.128, Brindisi 120.094, Foggia 185.945, Lecce 257.237, Taranto 170.842. Residenti fuori regione: 10.829, Provincia in definizione: 4.161