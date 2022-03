Covid: il virus circola ancora e sale l'occupazione dei reparti, Puglia al 21 percento

Curva epidemiologica in rialzo nella regione Puglia dove, nelle ultime 24 ore, si registrano 10mila 805 nuovi casi di infezione da Covid-19 su 48.726 test giornalieri processati. Sono 10 le vittime del virus che portano a 7mila 937 il totale delle persone decedute. I nuovi casi per provincia: Provincia di Bari: 3.353; Provincia di Bat: 768; Provincia di Brindisi: 979; Provincia di Foggia: 1.358; Provincia di Lecce: 2.838; Provincia di Taranto: 1.431; Residenti fuori regione: 47, Provincia in definizione: 31.

In Puglia sale al 21 percento l'occupazione dei reparti in area medica "non critica" con attuali 653 ricoveri, secondo i dati aggiornati dall'agenzia Agenas. Sono, invece, 38 le persone ricoverate in Terapia Intensiva. In totale i positivi attuali nella regione sono 116mila e 924. L'occupazione delle terapie intensive in Italia è stabile al 5 percento a fronte del 40 percento raggiunto un anno fa, ed è sotto il 10 percento in tutte le regioni, eccetto la Calabria dove sale di 2 punti percentuali e raggiunge il 12 percento.

I ricoveri in provincia di Brindisi

Al Perrino di Brindisi è, attualmente, saturo il reparto di Malattie infettive con 20 pazienti ricoverati. Tre su 28 i ricoverati in Terapia Intensiva e 17 su 20 nell'area mista. Ostuni: Pneumologia 9/20; Medicina interna 14/28. Post Covid: Mesagne 7/16; Ceglie Messapica 8/12, Cisternino 4/11