Plasma dei guariti, nuove donazioni al Trasfusionale del Perrino

BRINDISI - Due nuove donazioni di plasma iperimmune questa mattina, mercoledì 17 febbraio 2021, nel centro Trasfusionale dell’ospedale Perrino: la giornalista Agnese Poci e l’agente di polizia municipale del Comune di Mesagne, Giuseppe Tortorella. “L’agente – spiega la responsabile del Centro Antonella Miccoli – si era già sottoposto a plasmaferesi l’11 dicembre e il suo titolo degli anticorpi neutralizzanti a due mesi di distanza è rimasto invariato: 1 a 320. Continuano a ritmo serrato gli screening per selezionare i donatori, sono state velocizzate anche le procedure per i risultati sui titoli anticorpali. In pochi giorni l’istituto zooprofilattico di Foggia, a cui mandiamo le provette, ci segnala se i valori sono adeguati o meno per la donazione del plasma iperimmune”.