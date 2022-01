Covid, casi sospetti e confermati: nuove procedure di gestione

BRINDISI - Come da recenti accordi siglati tra Regione Puglia e medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, a partire dal 12 gennaio 2022 entrano in atto nuove procedure per la gestione dei casi Covid.

Le persone che presentano una sintomatologia compatibile con il Covid, o che hanno già effettuato un test antigenico, in farmacia o in laboratorio, con esito positivo, vengono prese in carico dal proprio medico di famiglia, se con sintomi per le cure e per richiedere il tampone molecolare o antigenico di controllo al termine del periodo di isolamento, e fino a negativizzazione. Per le persone che non possono deambulare il medico richiede l'esecuzione del test a domicilio.

Il provvedimento di guarigione viene emesso dalla Asl a seguito di esito negativo del tampone che comporta automaticamente il rilascio del green pass. Le persone positive a lungo termine, dopo 21 giorni con assenza di sintomi da almeno 7 giorni, ricevono via sms o email il provvedimento di fine isolamento e successivamente il green pass. Per eventuali problemi relativi al rilascio del green pass scrivere a greenpass@asl.brindisi.it.