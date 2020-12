Covid in Puglia: cala il dato dei pazienti ricoverati

BRINDISI - Lieve risalita dei contagi nel Brindisino. Cala invece il dato dei ricoverati. Ieri erano 1.781, oggi sono 1.738. E' quanto emerge dal bollettino regionale diramato oggi, domenica 13 dicembre. In Puglia, sono stati registrati 7.122 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.175 casi positivi: 520 in provincia di Bari, 60 in provincia di Brindisi, 118 nella provincia BAT, 281 in provincia di Foggia, 95 in provincia di Lecce, 92 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 23 decessi: 2 in provincia di Bari, 9 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 895.620 test. I pazienti guariti sono 18.892; 52.146 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 72.972, così suddivisi: 27.975 nella Provincia di Bari; 8.482 nella Provincia di Bat; 5.375 nella Provincia di Brindisi; 16.303 nella Provincia di Foggia; 5.608 nella Provincia di Lecce; 8.725 nella Provincia di Taranto; 444 attribuiti a residenti fuori regione; 60 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

La situazione in provincia di Brindisi

Nell’Ospedale di Ostuni sono ricoverati 14 pazienti in Medicina interna e 13 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 16 pazienti in Malattie infettive, 14 in Pneumologia, 12 in Medicina interna, 7 in Rianimazione. Tra ieri e oggi due decessi in Rianimazione: un paziente di 74 anni e uno di 81 anni. I Post Covid ospitano 14 pazienti a Mesagne, 7 a Ceglie Messapica, 5 a Cisternino.