Covid: aumentano i ricoveri in Puglia, picco di contagi nel Brindisino

Rimane stabile sotto i mille per il secondo giorno consecutivo il numero di casi positivi al Covid-19 nella regione Puglia ma aumentano i ricoveri: più 36 in 24 ore ore (oggi 1838, ieri 1802). Questo secondo le informazioni del bollettino odierno diramato dal dipartimento promozione della salute che segna 917 casi su 2.758 test, così suddivisi: 323 in provincia di Bari, 190 in provincia di Brindisi, 35 nella provincia Bat, 236 in provincia di Foggia, 97 in provincia di Lecce, 33 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e riattribuiti. (La Asl Bat – lab “Dimiccoli”) non ha comunicato i dati relativi alle ultime 24 ore per problemi tecnici).

Ancora alto il numero dei decessi nella regione, sono 20 così suddivisi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce,7 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 855.898 test. Sono 17.325 sono i pazienti guariti, 48.070 sono i casi attualmente positivi per un totale di casi positivi Covid in Puglia di 67.174, così suddivisi: 25.984 nella Provincia di Bari; 7.490 nella Provincia di Bat; 4.926 nella Provincia di Brindisi; 15.195 nella Provincia di Foggia; 5.153 nella Provincia di Lecce; 7.976 nella Provincia di Taranto; 421 attribuiti a residenti fuori regione; 29 provincia di residenza non nota.

La situazione in provincia di Brindisi

A Brindisi, nella scuola secondaria di primo grado “Marco Pacuvio" due alunni sono risultati positivi e 12 classi sono in isolamento fiduciario fino al 16 dicembre. A Fasano il numero dei contagiati da Covid-19 è di 90 mentre gli ospiti della "Casa del Sole" sono attualmente tutti negativi al tampone. A Ceglie Messapica sono 80 i cittadini risultati positivi.