Covid, oltre 2mila nuovi casi e sei decessi in Puglia in un giorno

Altri 2.404 nuovi casi di positivi al Covid-19 in Puglia nelle ultime 24 ore, 15.636 i test giornalieri eseguiti, sei i decessi. Il più alto numero di nuovi casi si registra nel Barese con 637 contagi, a seguire Lecce con 604, poi Taranto 346, Foggia 316, Brindisi 244, Bat 176. Residenti fuori regione: 73. Provincia in definizione: 8.

Le persone attualmente positive sono 46.894, di queste 422 sono ricoverate in area non critica e 17 Persone in Terapia intensiva. Nel reparto di Malattie infettive del Perrino di Brindisi ci sono 13 persone ricoverate, 7 in Pneumologia. In Area Mista 20. Nell'ospedale di Ostuni ci sono 6 pazienti ricoverati in Medicina interna. Nel post Covid di Mesagne 6.

Dati complessivi

I casi totali in Puglia sono 1.415.878, i test eseguiti 12.218.528, le persone guarite 1.360.108, quelle decedute 8.876. Casi totali per provincia: Bari 458.652, Bat 123.883, Brindisi 133.537, Foggia 201.528, Lecce 287.337, Taranto 192.398. Residenti fuori regione: 13.787. Provincia in definizione: 4.756