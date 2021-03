Covid: 28 decessi e 40 ricoveri in Puglia nelle ultime 24 ore. Meno tamponi e meno positivi

I nuovi casi sono 844: 500 in provincia di Bari, 84 in provincia di Brindisi, 19 nella provincia Bat, 115 in provincia di Foggia, 89 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota

Altri 28 decessi in 24 ore in Puglia di persone positve al Covid-19, 40 ricoveri in più rispetto a ieri nonostante il calo di positivi e di tamponi legato al rallentamento delle attività nel fine settimana. I nuovi casi positivi sono 844: 500 in provincia di Bari, 84 in provincia di Brindisi, 19 nella provincia Bat, 115 in provincia di Foggia, 89 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota. I tamponi registrati sono 4.866

I 28 decessi sono così suddivisi: 6 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 6 in provincia Bat, 1 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.768.460 test. I pazienti guariti sono 129.898, 905 in più rispetto a ieri. I casi attualmente positivi sono 42.990, di questi 1935 sono ricoverati. Lo 0,5 per cento è in terapia intensiva. Dei positivi il 59,2 è asintomatico. Il 44 per cento ha un'età compresa tra i 19 e i 50 anni, il 29 per cento tra i 51 e i 70, il 14,4 per cento ha oltre 70 anni e il 12,6 per cento ha un'età compresa tra 0 e 18 anni.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 177.373 così suddivisi: 69.614 nella Provincia di Bari; 17.679 nella Provincia di Bat; 12.829 nella Provincia di Brindisi; 33.598 nella Provincia di Foggia; 16.034 nella Provincia di Lecce; 26.685 nella Provincia di Taranto; 654 attribuiti a residenti fuori regione; 280 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 22.3.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/NNhEy

Situazione ricoveri nel Brindisino

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 31 pazienti in Medicina interna (2 in più rispetto a ieri) e 22 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 20 pazienti in Malattie infettive (ieri erano 19), 24 in Pneumologia (ieri erano 23), 9 (ieri erano 11) in Rianimazione.

Tre decessi al Perrino: un uomo di 66 anni e uno di 78 in Rianimazione e una donna di 84 anni in Pneumologia.

I Post Covid ospitano 12 pazienti a Mesagne, 7 a Ceglie Messapica e 3 a Cisternino.

A Brindisi in due giorni 78 positivi

Il report della Prefettura aggiornato al 20 marzo dice che nella città di Brindisi sono 366 i positivi, erano 288 nell’ultimo aggiornamento relativo al 18 marzo: un aumento di 78 nuovi casi in soli 2 giorni.

"La curva è in rapida crescita, dobbiamo esserne consapevoli e non allentare la soglia di attenzione, nemmeno in famiglia. I contagi avvengono in casa, in famiglia e nei luoghi di lavoro. Siamo nel pieno di una nuova ondata, solo noi possiamo spezzare la catena dei contagi, ormai lo abbiamo imparato. Il vaccino è la nostra via d’uscita, quando arriverà il turno di ognuno di noi, rispondiamo con senso di responsabilità collettiva". Scrive il sindaco Riccardo Rossi su Facebook