Contagi in asili e scuole: chiudono altri quattro plessi nel Brindisino

La buona notizia è che un asilo nido riapre. Quella brutta è che un altro nido, una scuola d’infanzia e una primaria chiudono. Purtroppo continuano i contagi negli ambienti scolastici in provincia di Brindisi.

Il sindaco del capoluogo, Riccardo Rossi, ha disposto a partire da domani (martedì 10 novembre) la riapertura dell’asilo nido Cep, al rione Paradiso, dopo l’esito negativo dell’accertamento diagnostico effettuato dall’Asl su un’operatrice. Parallelamente si è reso necessario emanare un’altra ordinanza per la chiusura dell’asilo nido Santa Chiara, gestito dalla cooperativa “La scintilla”, dove un’operatrice è risultata positiva al Covid. L’asilo sarà riaperto solo quando saranno effettuati tutti gli accertamenti diagnostici necessari.

Fra San Pietro Vernotico e Torchiarolo inevitabili le chiusure di tre plessi dell’istituto comprensivo Valesio, a seguito della positività del genitore di un alunno della scuola d’infanzia “Decroly” di San Pietro Vernotico. Il sindaco di San Pietro, in particolare, ha disposto, per la giornata di domani ha disposto “l’immediata sospensione delle attività didattica in presenza, per alunni e docenti oltre che del personale di supporto educativo agli alunni con disabilità, e personale Ata, relativamente a tutte le classi della scuola dell’infanzia del plesso Decroly e delle classi della scuola primaria del plesso Rodari, al fine di poter eseguire la sanificazione di tutto il pian terreno (classi della scuola dell’infanzia, i bagni e gli spazi comuni)”. Il sindaco di Torchiarolo, invece, ha disposto la sospensione delle attività in presenza per martedì 10 e mercoledì 11 novembre nella scuola dell’infanzia Don Bosco.