Covid in Puglia: aumentano i positivi ma anche i guariti

Continua la flessione positiva del dato dei ricoveri nella regione Puglia per il secondo giorno consecutivo: sono 1631 oggi ( 18 dicembre) rispetto ai 1653 di ieri ( 17 dicembre) e secondo giorno consecutivo di guariti oltre i mille: in 24 ore, infatti, sono 1066. Dati che danno un sospiro di sollievo seppur il bollettino odierno ( 18 dicembre) diramato dal dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, segna, ancora, 1314 nuovi casi positivi al Covid-19 su 9.346 test effettuati. Maglia nera, sempre, per la provincia di Bari con 486 positivi, a seguire la provincia di Foggia con 320, 168 in provincia di Taranto, 136 nella provincia Bat, 102 in provincia di Brindisi, 90 in provincia di Lecce, 5 residenti fuori regione e 7 provincia di residenza non nota.

Ancora, alto, poi, il numero dei decessi, 29 così suddivisi: 7 in provincia di Bari, 11 in provincia Bat, 2 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 940.923 test: 23.462 sono i pazienti guariti, 52.834 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 78.426, così suddivisi: 30.110 nella Provincia di Bari; 9.117 nella Provincia di Bat; 5.791 nella Provincia di Brindisi; 17.362 nella Provincia di Foggia; 6.205 nella Provincia di Lecce; 9.312 nella Provincia di Taranto; 462 attribuiti a residenti fuori regione; 67 provincia di residenza non nota.

Il bollettino del 18 dicembre 2020

Aggiornamento ricoverati

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 11 pazienti in Medicina interna e 14 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 15 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 9 in Medicina interna, 8 in Rianimazione. Tra ieri e oggi tre decessi: una donna di 81 anni in Rianimazione; una donna di 88 e un uomo di 90 anni in Medicina interna al Perrino. I post Covid ospitano 10 pazienti a Mesagne, 8 a Ceglie Messapica, 10 a Cisternino.