Puglia, posti letto delle terapie intensive occupati al 49 percento da pazienti Covid

Nuovo picco toccato dalla percentuale di occupazione dei posti letto nelle Terapie intensive in Puglia: il 49 percento dei posti letto delle rianimazioni è occupato da pazienti Covid. Lo riporta il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). La media italiana si attesta intorno al 36 percento. Tasso di occupazione molto elevato anche per quanto riguarda i reparti di Malattie infettive e Pneumologia: pari al 50 percento, dieci punti sopra la "soglia critica" indicata dal ministero della Salute. Ieri (domenica 18 aprile 2021) i pazienti ricoverati negli ospedali pugliesi erano 2.174. Oggi (lunedì 19 aprile 2021) sono 2.157.

Intanto, per quanto riguarda il bollettino quotidiano diramato dalla Regione, oggi, lunedì 19 aprile 2021, in Puglia, sono stati registrati 6.130 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 584 casi positivi: 278 in provincia di Bari, 49 in provincia di Brindisi, 28 nella provincia BAT, 131 in provincia di Foggia, 77 in provincia di Lecce, 23 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Sono stati registrati 46 decessi: 23 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.034.564 test. I pazienti guariti sono 164.905; 50.426 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 220.815 così suddivisi: 85.704 nella Provincia di Bari; 21.489 nella Provincia di Bat; 16.211 nella Provincia di Brindisi; 40.237 nella Provincia di Foggia; 21.499 nella Provincia di Lecce; 34.607 nella Provincia di Taranto; 731 attribuiti a residenti fuori regione; 337 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Situazione ricoveri nel Brindisino

Nell'ospedale di Ostuni sono ricoverati 31 pazienti in Medicina interna e 24 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 17 pazienti in Malattie infettive, 23 in Pneumologia, 29 in Medicina interna, 8 in Rianimazione. Tra ieri e oggi quattro decessi a Brindisi: una donna di 55 anni, un uomo di 58 e uno di 65 anni sono morti in Rianimazione; una donna di 80 anni è morta in Malattie infettive. I Post Covid ospitano 15 pazienti a Mesagne, 19 a San Pietro Vernotico, 11 a Ceglie Messapica, 10 a Cisternino.