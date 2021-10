Covid in Puglia: lieve aumento del numero dei pazienti ricoverati

Il trend è in risalita da giorni il Puglia: ancora su il numero delle persone attualmente positive al Covid nella regione. Oggi (lunedì 25 ottobre 2021) se ne contano 2.358. Ieri erano 2.317. I pazienti ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali regionali sono 132, 18 quelli nelle terapie intensive. Ieri questi indicatori erano fermi, rispettivamente, a 126 e 17. Per quanto riguarda il Brindisino, al Perrino sono ricoverati 3 pazienti in Malattie infettive. Il post Covid di Mesagne ospita 1 paziente.

Per quanto riguarda il bollettino quotidiano diramato dalla Regione Puglia, oggi i nuovi casi ammontano a 82, mentre i test registrati nelle ultime 24 ore sono 14.711. Fortunatamente, non si conta alcun decesso. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 8; provincia di Bat: 3; provincia di Brindisi: 5; provincia di Foggia: 45; provincia di Lecce: 12; provincia di Taranto: 2; residenti fuori regione: 3; provincia in definizione: 4.

Infine, ci sono i dati totali che riguardano la Puglia dall'inizio della pandemia da Covid. I casi di positività complessivi sono 271.538, a fronte di 4.066.925 tamponi effettuati. Il numero delle persone guarite ammonta a 262.355, mentre si contano 6.825 persone decedute nella regione. Di seguito, i casi totali divisi per provincia. Provincia di Bari: 99.267; provincia di Bat: 28.364; provincia di Brindisi: 21.516; provincia di Foggia: 47.895; provincia di Lecce: 31.742; provincia di Taranto: 41.254; residenti fuori regione: 1.005; provincia in definizione: 495.