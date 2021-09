Covid in Puglia: oltre 300 nuovi casi in 24 ore e tre decessi

Meno tamponi effettuati rispetto al giorno precedente: sono 14.743. Ma calano i ricoveri: sono 228 i pazienti in condizioni non gravi e 20 in Terapia intensiva

E' di 4.383 persone positive al Covid in Puglia il bilancio che si evince dal bollettino quotidiano diramato dalla Regione Puglia, della data odierna (3 settembre 2021). I pazienti ricoverati in area non critica a oggi sono 228, ieri erano 232. Cala anche il numero dei ricoverati nelle Terapie intensive. Oggi se ne contano 20, ieri erano 24. Nel Brindisino: al Perrino sono ricoverati 7 pazienti in Malattie infettive e 8 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti.

I nuovi casi giornalieri sono 338, a fronte di 14.743 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Tre i decessi registrati. Di seguito i nuovi casi divisi per provincia. Provincia di Bari: 52; provincia di Bat: 111; provincia di Brindisi: 8; provincia di Foggia: 20; provincia di Lecce: 115; provincia di Taranto: 17; residenti fuori regione: 6; provincia in definizione.

Di seguito, i dati complessivi dall'inizio della pandemia da Covid: i casi totali in Puglia sono 264.399; i test eseguiti sono 3.327.048; le persone guarite sono 253.299; le persone decedute sono invece 6.717. Di seguito, i casi totali per provincia. Provincia di Bari: 97.497; provincia di Bat: 27.626; provincia di Brindisi: 20.943; provincia di Foggia: 46.570; provincia di Lecce: 29.927; provincia di Taranto: 40.422; residenti fuori regione: 966; provincia in definizione: 448.