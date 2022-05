Covid, in Puglia 3109 contagi e sei decessi: oltre 4mila i guariti

Sono 3mila 109 casi i nuovi casi Covid registrati nel bollettino pugliese di oggi, venerdì 6 maggio, su 19.491 test, per un tasso di positività pari al 15,95 per cento. Segnalati oggi altri sei decessi. I positivi sono così suddivisi: 1.130 in provincia di Bari, 182 nella Bat, 295 nel Brindisino, 374 in provincia di Foggia, 554 nel Leccese, 540 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 22, 12 i casi riferiti a residenti fuori regione. Gli attuali positivi sono, complessivamente, 96mila 108 (-997 rispetto a ieri), mentre i guariti sono 981mila 957 (+4100). Quanto ai ricoveri, si registra una lieve risalita: 525 (+4) in area non critica e 26 (+1) in terapia intensiva.