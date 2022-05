Covid in Puglia, diminuiscono i contagi ma aumentano i ricoveri

In 24 ore si sono registrati, in Puglia quasi 3mila nuovi contagi: sono 2.949, per la precisione, i casi di Covid accertati. E' quanto emerge oggi, sabato 7 maggio 2022, dal bollettino quotidiano diramato dalla Regione. I tamponi processati in un giorno sono invece 19.469. Si contano, purtroppo, anche 9 decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 1.028; provincia di Bat: 172; provincia di Brindisi: 317; provincia di Foggia: 373; provincia di Lecce: 531; provincia di Taranto: 482; residenti fuori regione: 29; provincia in definizione: 17.

Continua a scendere l'indicatore degli attualmente positivi al Covid in Puglia: oggi se ne contano 94.654. Ieri erano 96.108. Aumentano, invece, i posti occupati da pazienti Covid negli ospedali pugliesi. Le persone ricoverate in area non critica oggi sono 530, cinque in più rispetto a ieri. Nelle terapie intensive ci sono 27 pazienti, uno in più rispetto al dato del giorno precedente.

Poi, ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid. I casi totali sin qui sono 1.089.351, a fronte di 10.695.457 test effettuati. Le persone guarite sono 986.351 (4.394 in un giorno), mentre sono 8.346 quelle decedute. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 357.824; provincia di Bat: 96.968; provincia di Brindisi: 102.088; provincia di Foggia: 159.721; provincia di Lecce: 215.677; provincia di Taranto: 145.496; residenti fuori regione: 8.124; provincia in definizione: 3.453.