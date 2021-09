Covid in Puglia: aumentano i pazienti in terapia intensiva. Cinque decessi

Scende il numero delle persone attualmente positive al Covid in Puglia, ma nella regione aumentano i pazienti ricoverati nelle terapie intensive. Oggi (martedì 7 settembre 2021), i pugliesi positivi al Covid sono 4.095, ieri erano 4.297. In terapia intensiva ci sono 31 pazienti, ieri erano 22. L'aumento è sostanziale. I ricoverati in area non critica oggi sono 213, ieri erano 228. Nel Brindisino: al Perrino sono ricoverati 9 pazienti in Malattie infettive e 8 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 3 pazienti.

Per quanto riguarda il bollettino quotidiano diramato dalla Regione Puglia, oggi si contano 119 nuovi casi e 13.424 test giornalieri effettuati. Sono cinque, purtroppo, i decessi registrati. Di seguito, i nuovi casi per provincia. Provincia di Bari: 20; provincia di Bat: 14; provincia di Brindisi: 4; provincia di Foggia: 18; provincia di Lecce: 40; provincia di Taranto: 20; residenti fuori regione: 3; provincia in definizione: 0.

Dall'inizio della pandemia si contano 265.024 casi totali, a fronte di 3.377.904 test eseguiti. Le persone guarite sono 254.200, 6.729 i decessi. Di seguito, i casi totali divisi per provincia. Provincia di Bari: 97.634; provincia di Bat: 27.697; provincia di Brindisi: 20.982; provincia di Foggia: 46.692; provincia di Lecce: 30.135; provincia di Taranto: 40.463; residenti fuori regione: 971; provincia in definizione: 450.