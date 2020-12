Covid, Puglia: superato il milione di test, situazione stazionaria

La regione Puglia registra, ancora, una situazione stazionaria seppur, rispetto a ieri, 24 dicembre, cala il numero di tamponi processati: oggi sono 7.540 ( ieri 12.308). I ricoveri scendono a quota 1592, diminuendo di 13 unità rispetto a ieri (1579). Il numero di guariti dall'inizio della pandemia sale a 28775, 527 in più rispetto a ieri. Sono 1.011 i casi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore: 512 in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia Bat, 240 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce, 110 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione. Ma se da un lato cala di poco il numero dei ricoverati risalgono, invece, i decessi: ieri, 24 dicembre, erano 19 mentre oggi sono 26: 13 in provincia di Bari, 3 in provincia Bat, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto.

Superato il numero di tamponi processati dall'inizio dell'emergenza: oltre un milione i test ( ad oggi 25 dicembre sono 1.004.403 ) mentre 29.775 sono i pazienti guariti e 53.589 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 85.674, così suddivisi: 33.051 nella Provincia di Bari; 9.899 nella Provincia di Bat; 6.174 nella Provincia di Brindisi; 18.850 nella Provincia di Foggia; 6.649 nella Provincia di Lecce; 10.479 nella Provincia di Taranto; 491 attribuiti a residenti fuori regione; 81 provincia di residenza non nota.

Aggiornamento ricoverati

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 7 pazienti in Medicina interna e 15 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 16 pazienti in Malattie infettive, 13 in Pneumologia, 5 in Medicina interna, 10 in Rianimazione. Tra ieri e oggi due decessi al Perrino: un paziente di 81 anni in Medicina interna e uno di 80 in Rianimazione. I post Covid ospitano 9 pazienti a Mesagne, 10 a Ceglie Messapica, 7 a Cisternino.