Francavilla, buoni spesa elettronici: avviso pubblico per le attività commerciali

FRANCAVILLA FONTANA - Sono stati riaperti i termini dell’Avviso Pubblico rivolto alle attività commerciali interessate ad accettare i buoni spesa elettronici rilasciati dal Comune di Francavilla Fontana alle famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria.

Gli esercenti del settore alimentare e non alimentare avranno tempo sino alle ore 12 del 26 marzo per presentare la propria istanza di adesione secondo le indicazioni presenti sul sito internet istituzionale.

Il meccanismo di funzionamento dei buoni spesa elettronici è molto semplice. Le persone beneficiarie potranno utilizzare i buoni ricevuti direttamente tramite una app. L’esercente commerciale, prima della transazione, controllerà la disponibilità all’acquisto del contribuente e addebiterà il costo dei beni acquistati.

I “buoni spesa” sono utilizzabili esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari, prodotti per la prima infanzia e prodotti per l’igiene personale e della casa. Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il numero 0831 820404.