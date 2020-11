Camberlingo, quattro operatori positivi: sospesi i ricoveri in Ginecologia

FRANCAVILLA FONTANA - Sono quattro gli operatori sanitari positivi al Covid-19 riscontrati nel reparto di Ginecologia dell’ospedale “Camberlingo” di Francavilla Fontana, pertanto, al momento, sono stati sospesi i ricoveri non urgenti. Lo ha reso noto la Asl di Brindisi in una nota, disponendo quindi, il blocco temporaneo dei ricoveri, ad eccezione dei parti imminenti. Sono state sospese, inoltre, le attività ambulatoriali che saranno trasferite in altra sede. La decisione è stata assunta dalla direzione medica del Presidio per effettuare tempestivamente la sanificazione degli ambienti a tutela di pazienti e operatori sanitari e avviare accertamenti di sorveglianza sanitaria sul personale.