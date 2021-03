Hub vaccinale a Conforama, sarà tra i siti più grandi della Puglia

FASANO - Sono in corso i lavori di allestimento di uno dei più grandi hub vaccinali pugliesi: il Conforama di Fasano. L’avvio dell’attività di vaccinazione è previsto per il prossimo fine settimana. “Hanno lavorato anche di sabato e domenica gli addetti del centro commerciale Conforama, così da consentire l’avvio da oggi dei lavori di allestimento di uno dei più grandi hub vaccinali pugliesi. E il tutto per consentire l’attività di vaccinazione a partire dagli ultimi giorni di questa settimana - afferma il presidente della commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati". Organizzato su una superficie di 4000 metri quadri, con 12 postazioni in grado di effettuare sino a 2000 prestazioni al giorno. È nelle condizioni di assicurare anche il raddoppio del numero di postazioni, sulla base delle necessità.

"Premettendo sempre la disponibilità delle dosi e nella speranza che pure in Italia si utilizzi al più presto e per tutti il vaccino AstraZeneca - continua Amati - è del tutto evidente che per raggiungere l’obiettivo dell’immunità di popolazione ci sia bisogno di grandi strutture, dotate di ampi spazi interni per numerose postazioni vaccinali e ampie sale per l’attesa distanziata pre-vaccinazione e l’osservazione post-vaccinazione, servizi igienici adeguati e plurimi, assenza di barriere architettoniche, ampi spazi di parcheggio esterno e possibilità di svolgere l’attività h24. Ringrazio la proprietà del centro commerciale Conforama, il direttore vendite Vincenzo Di Sabato e il direttore del centro fasanese Gianluca Buttiglione. Ringrazio come sempre per la loro disponibilità ad affrontare sfide nuove, il direttore generale dell’Asl di Brindisi Giuseppe Pasqualone, l’ingegnere Giuseppe Perrone e il direttore del dipartimento prevenzione Stefano Termite e il suo staff”.