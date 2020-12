Il mercatino di Natale cambia sede a causa del Covid

MESAGNE - Si svolgerà nelle giornate di domenica 13, 20 e 27 dicembre il mercato che si tiene a Mesagne durante il periodo natalizio. Per esigenze legate all'emergenza sanitaria in corso, il consueto appuntamento si terrà in via Brodolini, sede del mercato settimanale cittadino, invece che in piazza Gioberti, dove si è svolto negli anni passati.

Gli operatori autorizzati saranno collocati nell'area già allestita dai competenti uffici comunali, con modalità tali da garantire l'affluenza contingentata dei clienti ed evitare assembramenti. "Si è voluta così garantire un'opportunità di vendita ai commercianti interessati, in un periodo che per alcune categorie di lavoratori è caratterizzato da particolari difficoltà. Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto dei provvedimenti previsti per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19", ha spiegato Antonello Mingenti, assessore comunale alle Attività Produttive.