Puglia, Covid in crescita: oltre 3mila nuovi casi e 11 decessi

Crescono, ancora, i contagi nella regione Puglia: nelle ultime 24 ore si regsitrano 3.817 nuovi casi Covid-19 su 15.428 test analizzati per una incidenza del 24,7 per cento. Undici invece i decessi a causa del virus. La provincia con più contagi è quella di Bari (1.136), poi Bat (430), Brindisi (311), Foggia (683), Lecce (738), Taranto (450). Sono residenti fuori regione altre 52 persone risultate positive. Per altri 17 casi la provincia è in corso di definizione. Sono attualmente positive 29mila 350 persone. In diminuzione i ricoveri: 226 in area non critica (ieri 235) e 10 in terapia intensiva (ieri 11). Al Perrino sono ricoverate 18 persone tra Malattie Infettive, Pneumologia e area mista, 3 invece ad Ostuni. Il post covid di Mesagne ospita 5 pazienti.