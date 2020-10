Il Covid marcia spedito: in Puglia quasi 800 nuovi casi in un giorno

BRINDISI - Anche in Puglia continua la crescita esponenziale dei cadi di Covid. Oggi sono stati registrati, stando ai dati forniti tramite il bollettino epidemiologico, 791 nuovi contagi. I test effettuati sono 5.591. In provincia di Brindisi vi sono 21 nuovi contagiati. La quota più consistente di nuovi casi, 302, in provincia di Bari. Poi: 127 nella provincia BAT, 171 in provincia di Foggia, 41 in provincia di Lecce, 103 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati, purtroppo, sette decessi: 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Bari. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 550.266 test: 6.448 sono i pazienti guariti; 10.699 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 17.860, così suddivisi: 7.425 nella Provincia di Bari; 1.907 nella Provincia di Bat; 1.202 nella Provincia di Brindisi; 4.187 nella Provincia di Foggia; 1.262 nella Provincia di Lecce; 1.750 nella Provincia di Taranto; 126 attribuiti a residenti fuori regione; 1 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Un nuovo drive in nei pressi del PalaPentassuglia

Stamani a Brindisi è iniziata l’installazione della seconda struttura amovibile e coperta drive-in Covid, dopo quella già presente nel parcheggio del Perrino. Lo fa sapere il consigliere regionale Fabiano Amati. “Tra qualche giorno, dunque - prosegue Amati - il territorio provinciale potrà fare affidamento su sei strutture per velocizzare il procedimento diagnostico faringeo per il Covid-19: a Brindisi (Perrino e PalaPentassuglia), a Fasano (via Lisi), a Francavilla (parcheggio Ospedale), a Mesagne (parcheggio Ospedale) e a Ostuni (ex scuola Vitale), la cui installazione è terminata oggi”.

“Un progetto messo a punto da Asl e Regione Puglia - Dipartimento di protezione Civile, per ottimizzare i tempi di una situazione sempre più complessa visto l’aumento dei casi di contagio e la necessità di effettuare maggiori tamponi alleggerendo il carico delle strutture sanitarie del territorio. Infatti effettuando i tamponi direttamente dall’abitacolo è possibile velocizzare le procedure di diagnosi, tracciando gli eventuali positivi alla luce dell’aumento progressivo dei casi. Il protocollo prevede che la persona che accusa i sintomi del Covid-19 deve segnalarlo al medico di base che a sua volta informerà il Dipartimento di prevenzione”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La situazione in provincia di Brindisi

A Torre Santa Susanna, come annunciato dal sindaco Michele Saccomanno, vi sono ufficialmente 5 persone positive al Covid e 20 in isolamento fiduciario. Ma il dato tenderà ad aumentare, considerato che in via informale, attraverso i medici curanti, il primo cittadino ha saputo di altri 3 positivi per i quali sono state attivate le dovute protezioni. “Carabinieri e vigili urbani – assicura Saccomanno - aumenteranno i controlli e le eventuali sanzioni per il rispetto delle mascherine all’aperto indossate correttamente e il distanziamento sociale. Si chiede a tutti la massima collaborazione per proteggere i soggetti più fragili”.