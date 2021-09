Covid, Puglia: andamento in diminuzione dei ricoveri ma altri 6 decessi

Si conferma la stabilizzazione verso il basso dei posti occupati negli ospedali pugliesi, sia per quanto riguarda la Terapia Intensiva che per l'area non critica. E' quanto riporta il bollettino epidemiologico di oggi, martedì 28 settembre 2021, con i dati che riguardano la regione Puglia: 156 le persone ricoverate in area non critica (erano 164 ieri, 27 settembre) e 15 quelle in terapia intensiva (18 nel bollettino di ieri). Al Perrino di Brindisi sono ricoverati 4 pazienti in Malattie infettive e 7 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 2 pazienti.

Quanto ai nuovi casi, si conferma il trend dei giorni scorsi: 125 nuovi casi su 13.458 test giornalieri. Lieve aumento, però, dei decessi: sono 6 nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono così suddivisi: Provincia di Bari: 29

Provincia di Bat: 26; Provincia di Brindisi: 9; Provincia di Foggia: 22; Provincia di Lecce: 25; Provincia di Taranto: 18; Residenti fuori regione: 0; Provincia in definizione: -4. Sono 2.799 le persone attualmente positive.