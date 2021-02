Brindisi, contagi in aumento: il Covid avanza fra studenti e anziani

BRINDISI - I contagi sono in crescita a Brindisi. Il Covid avanza soprattutto fra i ragazzi in età scolare (11-20 anni), mentre fra i 71 e gli 80 anni si registra l’incremento più consistente, rispetto al 7 febbraio. Il report aggiornato al 13 febbraio che la prefettura ha inviato oggi (lunedì 15 febbraio) al Comune di Brindisi rileva una risalita della curva epidemiologica. Al 13 febbraio erano infatti 333 i contagiati residenti nel capoluogo, rispetto ai 300 dell’ultimo aggiornamento, risalente al 7 febbraio.

Io cofronto con la scorsa settimana

Di seguito il confronto fra i positivi del 13 febbraio per fasce di età comparati con quelli del 7 febbraio:

0 - 10 anni = 12 positivi (3,60%) al 13 febbraio, erano 17 positivi (5,66%) al 7 febbraio

11 - 20 anni = 57 positivi (17,11%) al 13 febbraio, erano 50 positivi (16,66%) al 7 febbraio

21 - 30 anni = 43 positivi (12,91%) al 13 febbraio, erano 41 positivi (13,66%) al 7 febbraio

31 - 40 = 26 positivi (7,80%) al 13 febbraio, erano 28 positivi (9,33%) al 7 febbraio

41 - 50 = 51 positivi (15,31%) al 13 febbraio, erano 46 positivi (15,33%) al 7 febbraio

51 - 60 = 54 positivi (16,21%) al 13 febbraio, erano 44 positivi (14,66%) al 7 febbraio

61 - 70 = 34 positivi (10,21%) al 13 febbraio, erano 34 positivi (11,33%) al 7 febbraio

71 - 80 = 38 positivi (11,41%) al 13 febbraio, erano 23 positivi (7,66%) al 7 febbraio

81 - 90 = 14 positivi (4, 20%) al 13 febbraio, erano 13 positivi (4,33%) al 7 febbraio

Sopra ai 90 = 4 positivi (1,20%) al 13 febbraio, erano 4 positivi (1,33%) al 7 febbraio

Rossi: "Preoccupanti i contagi fra i giovanissimi"

Da questi dati emerge come la fascia di età con il numero maggiore di contagi sia quella dagli 11 ai 20 anni con 57 positivi, seguita dalle decadi 51-60 con 54 positivi e 41-50 con 51 positivi. Dal 7 al 13 febbraio la fascia di età in cui sono maggiormente aumentati i positivi, è quella dai 71 agli 80 anni con 15 contagi in più, seguita da quella dai 51 ai 60 anni con 10 contagi in più e dagli 11 ai 20 anni con 7 contagi in più. Sempre in questi 6 giorni sono in leggera diminuzione i positivi dagli 0 ai 10 anni e dai 31 ai 40. “La curva – dichiara il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi - è in crescita, sono preoccupanti i contagi fra i giovanissimi in età scolare, ed è rilevante l’aumento dei positivi fra gli anziani dai 71 agli 80 anni. Non dobbiamo allentare l'attenzione verso le persone più fragili, chiedo ancora una volta di anteporre il senso di responsabilità a qualsiasi scelta quotidiana”.